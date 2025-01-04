السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حارس بيراميدز: مواجهة الترجي بدوري الأبطال صعبة ولا بديل أمامنا إلا الفوز

أحمد الشناوي، فيتو
أحمد الشناوي، فيتو

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، أن مواجهة الترجي التونسي صعبة، ولكن بيراميدز جاهز تماما لخوض اللقاء ولا بديل عن الفوز من أجل الاقتراب خطوة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والترجي التونسي

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي إن اللاعبين تحدثوا مع بعضهم حول ضرورة الفوز في مواجهة الغد على الترجي التونسي وحصد الثلاث نقاط وتعويض الخسارة في رادس، لإثبات أن بيراميدز فريق كبير لن يخسر أي نقاط على أرضه ومن الضروري التركيز بكل قوة في هذه المواجهة القوية أمام فريق صاحب خبرات كبيرة في البطولات القارية.

 

 

الشناوي أوضح أن لقاء رادس يختلف تماما عن مواجهة الدفاع الجوي، خاصة في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين عن رحلتي مالي وتونس، ولكن الظروف حاليا أفضل وعاد أغلب اللاعبين لحالتهم البدنية، وهو على ثقة بأن كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني سيختار المجموعة المناسبة، وهو على ثقة بأن أي لاعب سيشارك سيثبت نفسه ويقدم أقصى ما لديه للفوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراه بيراميدز والترجي دوري أبطال أفريقيا أحمد الشناوي بيراميدز الترجي التونسي

مواد متعلقة

مدرب بيراميدز: نسعى لرد الاعتبار أمام الترجي في مباراة الغد

محمود حمادة: جماهير المصري كلمة السر في مباراة الزمالك بالكونفيدرالية

لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام لافيينا في كأس مصر

علي ماهر يؤكد صعوبة مباراة الزمالك بالكونفدرالية

تغيير مفاجئ في تشكيل البنك الأهلي أمام بترول أسيوط بكأس مصر

بيراميدز بالزي الأزرق والترجي بـ البرتقالي، تفاصيل الاجتماع الفني للمباراة (صور)

تعرف على تشكيل البنك الأهلى لمواجهة بترول أسيوط فى كأس مصر

تأجيل مباراة بيراميدز والمنصورة في كأس مصر

ads

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول

أبرز التوقعات للعملة الخضراء في 2025

السيسي يعدل قرارا أصدره مبارك بشأن إحدى الجامعات "مستند"

كهربا يخطر الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير

منوعات

المزيد

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

أسماء سورة فاطر وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية