السبت 04 يناير 2025
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بدء مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (فيديو)

جنازة كارتر، فيتو
جنازة كارتر، فيتو

انطلقت مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، والتي تستمر لمدة ستة أيام، في ولاية جورجيا بموكب مهيب بدأ في مسقط رأسه بمدينة بلينز.

 بدء مراسم جنازة جيمي كارتر 

ووصل أفراد عائلة الرئيس الأسبق كارتر إلى مركز فيبي سامتر الطبي لمرافقة جثمانه من بلدته بلينز، جورجيا، إلى مدينة أتلانتا.

 


وتتضمن الجنازة الوطنية سلسلة من الفعاليات تمتد على مدار ستة أيام، تتيح لسكان جورجيا وجميع الأمريكيين فرصة لتقديم احترامهم للرئيس الـ 39 للولايات المتحدة، الذي يعد الوحيد الذي ينحدر من ولاية جورجيا.

من يحمل نعش الرئيس الأمريكي الأسبق 

عملاء الخدمة السرية الحاليون والسابقون، الذين وفروا الحماية لكارتر منذ توليه منصبه، قاموا بدور حاملي النعش، حيث حملوا جثمان الرئيس الأمريكي  الأسبق من المركز الطبي إلى العربة التي تنتظر نقله.


 ورافق العملاء العربة بجانبها، واضعين أيديهم عليها بينما غادرت المركبة ببطء المركز الطبي. وبعد مغادرة المركز، سيمر الموكب بجانب منزل كارتر الذي قضى فيه طفولته في بلدة بلينز المجاورة.

ومن المقرر أن يتم نقل الجثمان لاحقًا إلى أتلانتا، حيث ستُقام مراسم تكريمية يوم السبت بعد الظهر.

 
 

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