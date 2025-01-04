طرح نسخ جديدة من “التعريف بشكسبير”للعقاد بمعرض القاهرة للكتاب 2025

يصدر قريبًا عن بيت الحكمة للثقافة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، ضمن سلسلة عيون الحكمة، طبعات جديدة من كتاب التعريف بشكسبير من تأليف عباس محمود العقاد.

إصدارات جديدة بمعرض الكتاب 2025



و عن طرح طبعات جديدة لكتاب التعريف بشكسبير للعقاد بمعرض الكتاب 2025 تقول الدار الناشرة: لا يمكن أن تستغني الحياة الثقافية عن الكتب التي تؤدي مهمة التعارف بين الأمم، وبخاصة كتابة مفكر شاعر عن شاعر في ثقافة أخرى شغل العالم، وتربع على عرش الإبداع، تعود إليه الدراما فتنهل من مسرحه.. فإصدار عباس محمود العقاد عن وليم شكسبير شئ بديع يستحق إعادة النشر لطبعات كثيرة منه، والعقاد جدير بالكتابة في المواضيع كافة، فما بالنا حين يتناول أهم شعراء المكتبة الإنجليزية.

وكان العقاد يعالج الشعر الإنجليزي مثل معالجته للشعر العربي، وهو في حقيقة الأمر يندرج ضمن الكتاب الذين تأثروا بالثقافة الإنجليزية، وهو مع ذلك مفكر عربي عالمي تجد عنده إجابة لكل ما يجول بخاطرك من أسئلة ما زالت مطروحة وتظل، وحينما يعرفنا بشكسبير فهو يقدم لنا لوحة الشعر العالمي محددًا موقف شكسبير فيه وقيمته في تاريخ الأدب وتأثيره الأفقي الثقافي الممتد إلى عصر العقاد.

وتابعت دار بيت الحكمة: وكتب التعريفات في غاية الأهمية لكل قارئ وكل مكتبة، وكان العقاد عبقريًا في هذا الفن، ومن يتابع إنتاجه في مراجعة الفكر العالمي يجد عنده مصنفات مهمة، مثل: "ساعات بين الكتب"، بالإضافة إلى تمكنه من فن التراجم الذي أبدع فيه العبقريات وكثيرًا من الكتب الأخرى. وإنها لمتعة ذهنية وروحية أن تقرأ للعقاد وهو يتحدث عن شكسبير.

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