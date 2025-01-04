السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي يعود لتوهجه في الدوري الإنجليزي ويضرب وست هام برباعية (صور)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق فلاديمير كوفال بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بعد ما ارتطمت به تصويبة سافينيو، فيما جاء الهدف الثاني والثالث عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 41 و56، بينما سجل الهدف الرابع اللاعب فيل فودين في الدقيقة 58 وقلص فولكروج الفارق وسجل الهدف الأول لوست هام في الدقيقة 71.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام وست هام 

في حراسة المرمى: أورتيجا.

في خط الدفاع: لويس، أكانجي، جفارديول، أوكي.

في خط الوسط: بيرناردو، كوفاسيتش، دي بروين.

في خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، فيل فودين.

تشكيل وست هام أمام مانشستر سيتي 

الصورة

مانشستر سيتي يعود لسكة الانتصارات ويفوز على ليستر 2-0 بالدوري الإنجليزي

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره ليستر سيتي بهدفين دون رد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وسجل البرازيلي سافينيو هدف التقدم للسيتي في الشوط الأول من المباراة، ثم سجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي وست هام يونايتد وست هام سافينيو هالاند

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة عمان والبحرين في نهائي خليجي 26

يانج أفريكانز يفوز على مازيمبي 3-1 في دوري أبطال أفريقيا

كأس مصر، البنك الأهلي يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على بترول أسيوط

توتنهام يواصل السقوط في الدوري الإنجليزي ويخسر من نيوكاسل 2-1 (صور)

محمد عبد المنعم وش السعد، نيس يفوز على رين ويصعد للمركز الرابع في الدوري الفرنسي

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يتقدم على رين 3-1 في الشوط الأول

على ملعب برج العرب، فتح مران الزمالك الختامي للإعلام قبل مواجهة المصري

موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

ads

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

تكليفات حاسمة من السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزيري المالية والبترول (فيديو)

مجموعة الأهلي، أورلاندو بايرتس يتقدم بهدف على ستاد أبيدجان بالشوط الأول

أبرز التوقعات للعملة الخضراء في 2025

السيسي يعدل قرارا أصدره مبارك بشأن إحدى الجامعات "مستند"

كهربا يخطر الأهلي برغبته في الرحيل خلال يناير

منوعات

المزيد

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

سعر القصدير في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

أسماء سورة فاطر وفضائلها وسبب نزولها

المزيد
الجريدة الرسمية