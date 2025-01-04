نهائي خليجي 26، منتخب عمان يتقدم على البحرين بهدف في الشوط الأول (فيديو)

نهائي خليجي 26 ، تقدم منتخب عمان على نظيره منتخب البحرين بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على أرضية استاد جابر الأحمد في الكويت، في نهائي بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26".

وجاء هدف عمان عن طريق عبد الرحمن المشيفري في الدقيقة 16.

عمان تتقدم..

عبد الرحمن المشيفري يسجل الهدف الأول برأسية قوية



شاهد الهدف بصوت عامر عبد الله#عمان_البحرين | نهائي #خليجي26 pic.twitter.com/MXskZvvcPb — ADSportsTV (@ADSportsTV) January 4, 2025

تشكيل البحرين أمام عمان

في حراسة المرمى: إبراهيم خليل الله

في خط الدفاع: حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبد الله الخلاصي

في خط الوسط: سيد ضياء، كميل الأسود، علي مدن، محمد مرهون، مهدي الحميدان

في خط الهجوم: محمد الرميحي

تشكيل عمان أمام البحرين

في حراسة المرمى: فايز الرشيدي

في خط الدفاع: محمد المسلمي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، علي البوسعيدي

في خط الوسط: أرشد العلوي، جميل اليحمدي، عبد الله فواز، حارب السعدي

في خط الهجوم: عصام الصبحي، عبد الرحمن المشيفري

وكانت بطولة كأس الخليج 2024 "خليجي 26"، انطلقت 21 ديسمبر 2024، بمشاركة 8 منتخبات.

وحسم منتخب عمان، تأهله إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على منتخب السعودية، بنتيجة (2-1)، في مباراة دور نصف النهائي الأول.

بينما تأهل منتخب البحرين من نصف النهائي الثاني لبطولة كأس الخليج "خليجي 26"، بعد فوزه، على الكويت، بنتيجة 1-0.

تاريخ مواجهات البحرين وعمان قبل نهائي كأس الخليج

وقبل مباراة اليوم، يصب تاريخ مواجهات البحرين وعمان في كأس الخليج لمصلحة المنتخب البحريني في المباريات الـ 22، التي سبق وأن جمعت بينهما ضمن بطولة كأس الخليج العربي قبل نهائي اليوم، حيث فازت البحرين في 8 مباريات، ومالت الكفة جهة عمان في 4 لقاءات، وافترق المنتخبان على نتيجة التعادل في 10 مناسبات.

والتقى المنتخبان لأول مرة في كأس الخليج في بطولة خليجي 3 بالكويت، وانتهت المباراة التي أجريت يوم 16 مارس 1974 لمصلحة المنتخب البحريني بنتيجة (4-0)، وجمعت آخر مباراة بين الطرفين في نفس المسابقة خلال خليجي 25 في العراق، وفاز بها المنتخب العماني، يوم 16 يناير 2023 بنتيجة (1-0).

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