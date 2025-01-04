السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

تداول 19 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ،فيتو
موانئ،فيتو
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1135 شاحنة و190 سيارة.

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 608 شاحنة و180 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 527 شاحنة و10 سيارات. 


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل وAlcudia Express بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية.. فيما استقبل الميناء بالامس 4 سفن هي سينا، دليلة، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل وAlcudia Express.

كما تم تداول 3100 طن بضائع و300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  آور وآيلة. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2975 راكبا بموانيها.
 

 

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