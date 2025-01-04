السبت 04 يناير 2025
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رياضة

كأس مصر، البنك الأهلي يتأهل لدور الـ16 بعد الفوز على بترول أسيوط

البنك الأهلي يتأهل
البنك الأهلي يتأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على بترول أسيوط

تأهل فريق البنك الأهلي لدور الـ 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بترول أسيوط بنتيجة 1-0 ضمن مباريات دور الـ32.

 

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس مصر

وجاء التشكيل البنك الأهلى على النحو التالى: 
حراسة المرمى 
عبد العزيز البلعوطى 
 

خط الدفاع 
أمير مدحت، داو سيريل، بوبكر كيتا، خالد عبد الشافى 
 

خط الوسط 
محمد فتحى، احمد النادرى، احمد مدبولى، نيمار 
 

خط الهجوم 
أسامة فيصل، جريندو 
 

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: 
أحمد صبحى، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو، سيد نيمار، مصطفى عبد الرحيم، مصطفى طارق مصطفى، أحمد سعيد، ياو أنور.

 

قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  - فوز المقاولون بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل السلبي (انتهت)

إنبي × حرس الحدود - فوز إنبي 1-0  (انتهت) 

الإسماعيلي × طنطا - فوز الاسماعيلي 1-0 (أنتهت)

غزل المحلة × سبورتنج 

فاركو × الترسانة - فوز فاركو 3-1  (انتهت)

البنك الأهلي × بترول أسيوط - فوز البنك الأهلي 1-0 (انتهت)

المصري × وادي دجلة

الزمالك ×  أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × المصرية للاتصالات

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط  - فوز زد 3-1  (انتهت)

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي - فوز طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 (انتهت)

الجونة × القناة  - فوز الجونة 2-0 (انتهت) 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

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البنك الاهلي بترول أسيوط كأس مصر البنك الأهلي وبترول أسيوط بطولة كأس مصر

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