خبير بالشأن الأفريقي يكشف مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال

كشف الدكتور رمضان قرني، المتخصص بالشأن الأفريقي، مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بـ الصومال لحفظ الأمن ومكافحة حركة الشباب، قائلا: في خطوة دولية لدعم عمل البعثة الأفريقية بالصومال، وفيما يعد دعمًا لحكومة الصومال الفيدرالية، وافق مجلس الأمن الدولي، مؤخرًا، على قرار لنشر بعثة جديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي ستحل محل قوة "أتميس"، بدءًا من مطلع العام الجاري؛ بغرض مكافحة حركة الشباب.

وأكد فى تصريح لـ “فيتو” أن القوة الجديدة تُعرف باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، وستعمل لفترة أولية مدتها عام كامل.



الدلالات الاستراتيجية للقرار الأممى

وواصل حديثه قائلا: إن القرار الأممي له العديد من الدلالات الاستراتيجية كالتالي:

- تقديم الدعم الدولي للحكومة الصومالية الفيدرالية في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية "الشباب وداعش".

- دعم جهود الاتحاد الأفريقي لمكافحة ظاهرة الإرهاب بالقارة، خاصة بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

- القيام بجهود استباقية أفريقية وأممية، لمواجهة تمدد تنظيم "داعش" بالصومال في أعقاب التقارير بشأن بوقوع قتال عنيف بين قوات ولاية بونتلاند وعناصر من تنظيم داعش في إقليم بري.

وقد بدأ الهجوم بتفجير انتحاري تلته اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات بونتلاند، ما أسفر عن سقوط قتلى بينهم 10 مقاتلين، بينهم مغاربة وسوريون وإثيوبيون.

التحذيرات المتنامية من وجود خطط لحركة الشباب الإرهابية

- التحذيرات المتنامية من وجود خطط لحركة الشباب الإرهابية، لزعزعة الاستقرار بـمنطقة القرن الأفريقي، عن طريق بث الفتنة بين العشائر المحلية، بهدف خلق غطاء لأنشطة الحركة.

- يرجح أن تلعب البعثة الجديدة بالصومال"أوصوم" أدورًا جديدة عن الأدوار التقليدية لبعثة "أتميس" السابقة، بالتركيز على حفظ الاستقرار السياسي وقضايا إعادة الإعمار، وتدريب الكوادر الأمنية بالصومال.

- لا يستبعد أن تشهد الفترة المقبلة، في ضوء جهود الوساطات الإقليمية، توافقات بين الصومال ودولتي إثيوبيا وبورندي، لضمان التنسيقات الأمنية، ووجود قواتهما ضمن البعثة الجديدة وإن كان بأعداد أقل، مع زيادة أدور القوات المصرية والأوغندية بالبعثة الجديدة.

- من المتوقع تفعيل عمل البعثة قريبا، خاصة بعد نجاح الحكومة الصومالية في تأمين وجود 11 ألف جندي من دول جيبوتي وكينيا وأوغندا للبعثة الجديدة.

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