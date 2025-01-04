إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وذلك بناء على تعليمات تاج جلال أبو سداح رئيس المركز.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تنفيذ ثلاث ازالات فورية بناء على ارض زراعية

حيث تم تنفيذ عدد ثلاث حالات ازالة فورية بناء مخالفا للقانون على ارض زراعية بزمام قروى بهجورة.

وبحضور عزت عمر رئيس مجلس قروى بهجورة، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ ثلاث حالات ازالة فورية على ارض زراعية باجمالى مساحة قيراطين وخمسة اسهم وبارتفاع متر ونصف تقريبا عبارة عن اسوار بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت احداهما بالطوب الابيض ومونة الحيبه، بزمام الوحدة المحلية لقرية بهجورة،وتمت الازالة حتى سطح الارض.



كما اكد رئيس المركز انه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

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