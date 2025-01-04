السبت 04 يناير 2025
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رياضة

3 خيارات تحدد مستقبل رونالدو وموقفه من الاستمرار مع النصر السعودي

رونالدو
رونالدو

 كشفت تقارير صحفية عن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي الذي ينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي.

 

مستقبل كريستيانو رونالدو 

وذكر الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر موقع "teamtalk" البريطاني، أن رونالدو يدرس 3 خيارات لكتابة النهاية الأفضل في مسيرته الكروية، بعدما أعلن رغبته في تحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات.

وأوضح خبير الانتقالات أن الخيار الأول الذي يفكر فيه رونالدو هو تمديد عقده مع النصر، ولكن ذلك سيعتمد على جلب صفقات قوية في المقام الأول من أجل مساعدته على تحقيق أهدافه، في ظل تقدمه بالعمر وتراجع مخزونه البدني.

 

وسيتحقق ذلك، حال تمكن النصر من التعاقد مع مدير تنفيذي جديد، لمساعدة "الدون" على تحقيق أحلامه، بحسب ما أضافه الصحفي الإيطالي.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في إمكانية عودة رونالدو لموطنه البرتغال، أو اعتزال كرة القدم نهائيا، عقب نهاية عقده مع النصر.

وفيما يتعلق بالخيار الأخير، فإن الفكرة الرئيسية لصاروخ ماديرا هي الاعتزال بعد قيادة البرتغال في كأس العالم 2026، حيث يطمح لتحقيق اللقب بعد 5 مشاركات سابقة.

ولكن جاليتي أكد أن "تتويج النصر بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في التاريخ، قد يدفع رونالدو للاعتزال".

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