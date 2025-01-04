محافظة الجيزة: رصف وتطوير 32 شارعًا بالحوامدية بتكلفة 11.3 مليون جنيه

أعلنت محافظة الجيزة عن الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 32 شارعًا بمدينة الحوامدية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 11.3 مليون جنيه، في إطار جهودها المتواصلة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير، حيث اطلع على جودة الأعمال المنفذة ومدى التزام المقاولين بالمواصفات القياسية.

وشملت الجولة تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة شارع المدارس ومتفرعاته.

وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تهدف إلى تحسين حركة المرور من خلال رصف وتطوير الشوارع وتوفير شبكة طرق آمنة وسلسلة، ورفع مستوى الخدمات بتوفير بيئة حضارية مناسبة للمواطنين، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال الاستجابة لمطالبهم في تحسين البنية التحتية.



قائمة الشوارع التي تم تطويرها

وشملت قائمة الشوارع التي تم تطويرها شوارع رئيسية وفرعية، منها:

شوارع النصر وجليم

شوارع تيتو، الشيخ، الرفاعي، جول جمال، مسجد موسى الجزار

شوارع خلف مساكن السكر، خلف الضرائب العقارية، اللواء زامر عزت، رفعت حفني

شوارع البهنساوي، خضر، مجدي عجمي، شوقي، مخبز عزيز، صيدلية وحيد

العديد من الشوارع الأخرى التي تساهم في تحسين الحركة المرورية وتسهيل حياة المواطنين.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن اختيار هذه الشوارع جاء بناءً على دراسات ميدانية وأولويات المواطنين، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه المشاريع.

من جانبه، أكد مدير مديرية الطرق على استخدام مواد عالية الجودة في أعمال الرصف والتطوير، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

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