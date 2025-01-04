السبت 04 يناير 2025
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إنقاذ طفلتين من إجراء عملية الختان فى سوهاج

حماية الطفل
حماية الطفل

قامت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بسوهاج اليوم بإنقاذ طفلتين تتراوح أعمارهن ما بين 11 و13 عاما من قرى مركز دار السلام من إجراء عملية الختان، حيث كان مقررا إجراء عملية الختان لهن خلال الأيام القليلة المقبلة.
 

وكان قد ورد بلاغ من خط نجدة الطفل بيفيد بإجراء عملية الختان للطفلتين خلال الأيام القادمة وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الطفلتين إلى مقر اللجنة الفرعية، وتم إقرارهم بعدم إجراء عملية الختان حتى الآن وتم أخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم اجراء الختان فى اى وقت وبأى طريقة وتحمله المسئولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك، وأنه فى حالة نيته إجراء عملية الختان بعد توقيعه الإقرارات أو فى وقت سيتم عمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعة منه للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمنصوص عليها بالقانون.

 

كما قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات وتهيب اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز دار السلام الإبلاغ عن أى خطر أو أى شكاوى متعلقة بالطفل عن طريق الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو التوجه إلى مقر اللجنة الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام أو التواصل على رسائل صفحة اللجنة على الفيس بوك.

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الاقرارات اللازمة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بخط نجدة الطفل الوحدة المحلية وحدة حماية الطفل

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