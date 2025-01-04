السبت 04 يناير 2025
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حصاد صحة الدقهلية فى عام 2024

العلاج الطبيعي بصحة
العلاج الطبيعي بصحة الدقهلية، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزراة صحة الدقهلية، فى بيان اليوم، عن أنشطة وجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال 2024  مؤكدا أن صحة الدقهلية شهدت على مدار العام الماضي العديد من التطورات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية.

تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات


وأوضح  أن سلسلة الإنجازات تضمنت علاوة على الارتفاع الملحوظ بعدد المترددين، تطوير أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة على النحو الذى يضمن تأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عال من الاهتمام بالمرضى. 
كما ثمن وكيل الوزراة جهود الطب العلاجى بقيادة الدكتورة أحمد اليلى وكيل المديرية والدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى.

افتتاح وتطوير ما يزيد على 14 قسما للعلاج الطبيعي


بدوره استعرض الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي، ما تم إنجازه خلال العام الماضي؛ حيث أشار إلى افتتاح وتطوير ما يزيد على 14 قسما لـ العلاج الطبيعي على مستوى المحافظة، إلى جانب أكثر من 1295 جولة مرورية لمتابعة وتفقد سير العمل بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية.

استقبلت خلال العام الماضى   320 ألف و655حالة


وأضاف عبد المنعم، أن أقسام العلاج الطبيعي استقبلت خلال العام الماضى   320 ألف و655حالة بإجمالى عدد جلسات بلغ 418 ألفًا من بينها 59 ألف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى علاوة على مناقشة أكثر من (220) حالة علاج طبيعى ووضع البروتكول العلاجى المناسب بالتعاون مع إدارة التشخيص عن بعد بمختلف مستشفيات الدقهلية  .

بيان تفصيلي  للتردد في العلاج الطبيعي بالدقهلية

لافتًا إلى أن بيان العلاج الطبيعي تضمن تفصيليًا على التالى:
- إجمالي عدد جلسات: 418394
- إجمالى  عدد جلسات الأطفال: 2558
- إجمالي عدد جلسات حضانات: 3738
- إجمالي عدد جلسات عناية الأطفال: 2558
- إجمالي عدد جلسات الكلى: 59304
- إجمالي عدد جلسات العناية والداخلي: 19337.

زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي


أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد نظمت الإدارة 12دورة تدريبية عن طريق إدارة التدريب بالوزارة بحضور أكثر 270 متدربًا وأكثر من 744 اجتماعا فنيا لرفع كفاءة الأطقم الطبية.
 

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