مياه قنا: عقد 308 برامج تدريبية لرفع كفاءة 3761 متدربا خلال 2024

قال المهندس رجب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا ، إن الشركة نفذت ٣٠٨ برنامج تدريبي خلال عام ٢٠٢٤ في مختلف المجالات الفنية الإدارية والمالية ونظم وتكنولوجيا المعلومات. استهدفت تلك البرامج التدريبية رفع الكفاءة الفنية والإدارية لـ ٣٧٦١ موظفا من العاملين بالشركة والمجتمع المدني.

تأهيل العاملين للنهوض بالخدمة المقدمة للمواطنين بقنا

وأكد عرفة أن تأهيل العاملين للنهوض بالخدمة المقدمة للمواطنين من أولويات الشركة، حيث تولي الشركة أهمية كبرى للاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات وفي ظل اهتمام الشركة القابضة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تتطلب مثل تلك المبادرة تطوير العمل في مختلف المجالات اعتمادا على الاستعانة بأفضل الكفاءات الإدارية والفنية. وأضاف سيادته أن الشركة تمتلك مركز تدريب إقليمي شامل حاصل على شهادتي الأيزو ٩٠٠١ /٢٠١٥ و٢١٠٠١/٢٠١٨ ومعتمد من المجلس الوطني للتعليم والتدريب بالإضافة إلى اعتماد ثلاث مواقع تدريب عمليه لتدريب فنيين التشغيل والصيانة الكهربائية والحملة الميكانيكية مما يجعل الشركة قادرة على عقد دورات تدريبية متميزة في كافة المجالات بالاستعانة بأكفأ المدربين المعتمدين والذين تم تزويدهم بعدد من المدربين الذين تم اعتمادهم هذا العام لـ ٨٨ مقررا تدريبيا.

برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات بقنا

وأكدت الدكتورة فاتن نصر الدين مدير عام التدريب أن الشركة نفذت برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات حيث تم تنفيذ ١٢٣ برنامجا فنيا لـ ٢٢٤٨ متدربا من العاملين في المجال الفني شملت تلك البرامج دورات تدريبية مكثفة في مجال السلامة والصحة المهنية كما تم تنفيذ ٤٧ برنامجا إداريا بهدف رفع الكفاءة الإدارية ل ٦١٠ متدربين ذلك فضلا عن تنفيذ ٢٢ برنامجا ماليا وتجاريا لعدد ٤٤٧ موظفا من العاملين بالقطاع المالي والتجاري..و الحاق ٢٣٩ متدربا في ٤٦ ورشة عمل.

يذكر أنه تم مشاركة ٩٩ متدربا من الشركات التابعة في تلك البرامج بهدف تبادل الخبرات وأثقال مهارات العاملين كما تم عقد دورات تدريبية متخصصة في اعمال السباكة المنزلية لعدد ١٥٠ متدربا معظمهم من الرائدات الريفيات.

تدريب العمالة الحرفية بقنا

يذكر أن الشركة ايضا أولت اهتماما كبيرا بتدريب العمالة الحرفية، حيث تم تدريب ٣ مجموعات من العمالة الحرفية بإجمالي ٥٤ حرفيا وسائقا ضمن البرنامج المتكامل لتنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية، وجاء تنفيذ تلك البرامج بجانب تنفيذ خطة التدريب الإقليمية للتدريب الالكتروني لدورات المسار الوظيفي والتي تم إعدادها من قبل الشركة القابضة للعاملين في كافة المجالات حيث تم مشاركة الشركة في ٣٣ برنامج تدريب إلكتروني لعدد ١٥٢ موظفا.

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