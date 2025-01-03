صحة سوهاج تناقش أداء المستشفيات ونواقص الأدوية والمستلزمات الطبية

عقدت إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بسوهاج، اجتماعا للوقوف على مدى الالتزام وأداء المستشفيات والوحدات والسلبيات والإيجابيات ونواقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأعطال وإعداد تقارير أسبوعية وشهرية لعرضها على مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية.

صحة سوهاج: وضع حلول فورية لبعض المشكلات في قطاع الصحة بالمحافظة

وتم وضع حلول فورية لبعض المشكلات الأساسية وطرح عدد من المقترحات العملية والحلول البناءة التي تساهم فى تحقيق رؤية الإدارة.



وكلف الدكتور أحمد الرملى مدير إدارة التخطيط والمتابعة اللجان بتكثيف المرور الدوري على المنشآت الصحية والعمل على إعداد خطة سنوية ونصف سنوية وربع سنوية ومتابعة مؤشرات الأداء وقوائم الانتظار ومتابعة مدى رضى المرضى عن الخدمة المقدمة لهم والحرص على توفيرالنواقص من أدوية والمستلزمات الطبية والإسراع فى إصلاح أعطال الأجهزة الطبية لمتابعة سير العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.