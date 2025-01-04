مصرع شاب انهارت عليه بئر أثناء عمله في قنا

لقي شاب مصرعه، إثر انهيار بئر عليه أثناء عمله في الحفر، بقرية حاجر الجبل في قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا مفاده مصرع شاب إثر انهيار بئر عليه أثناء عمله في الحفر في قرية حاجر الجبل بقنا وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث.

تحريات المباحث بقنا

وبعد الفحص تبين مصرع “ أ. ا. ز” 25 عامًا عامل مقيم بحاجر الجبل بقنا إثر انهيار نفق عليه أثناء عمله في الحفر في منزل أحد الأشخاص بقرية حاجر الجبل بقنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الحادث.

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