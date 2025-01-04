السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي يؤكد أهمية تكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع. كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز
 

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الرئيس السيسي السيسي مصطفي مدبولي
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