السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و717 شهيدا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و273 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,717 شهيدا و108,856 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

 وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء الماضي، إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

جيش الاحتلال يبدأ إجراءات إغلاق مستشفى كمال عدوان في غزة

 في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ إجراءات لإغلاق مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بهدف منع استخدامه لأي غرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات الجيش التي تستهدف مواقع في القطاع، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات أو مبرراتها.

وأثار الإجراء تساؤلات حول تداعياته على الخدمات الصحية المقدمة لسكان القطاع، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها.

أضرار جسيمة في خان يونس وغرق 100 خيمة تؤوي نازحين

 وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن تعرض منطقة خان يونس لأضرار جسيمة جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت أكثر من 100 خيمة تؤوي النازحين.

وأوضحت الأونروا أن السيول أثرت بشكل كبير على الأوضاع المعيشية لسكان المنطقة، مشيرة إلى أن نحو 500 أسرة تعيش في ظروف صعبة على طول ساحل غزة، مما يفاقم من معاناتها الإنسانية.

وأكدت الوكالة استمرار جهودها لتقديم الدعم الإغاثي وتوفير المساعدات العاجلة للمتضررين، وسط دعوات لتكثيف الجهود الدولية لمواجهة الأزمات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

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