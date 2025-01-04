السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على مكان تشييع جثمان والد الفنانة ألفت عمر

الفت عمر
الفت عمر

قالت الفنانة ألفت عمر إن تشييع جثمان والدها لمثواه الأخير سيكون من مدينة المنصورة بناء على وصيته.

وكانت قد أعلنت الفنانة ألفت عمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم  وفاة والدها، الذي مر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم.

 

وفاة والد الفنانة ألفت عمر

وقالت عبر صفحتها الشخصية بـ"فيس بوك": "مات أبي مات أعظم الرجال مع السلامة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي".

وكانت الفنانة ألفت عمر، طلبت أمس الجمعة من جمهورها الدعاء لوالدها، الذي يمر بوعكة صحية شديدة، نتج عنها زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم، قبل وفاته اليوم السبت.

 

 

 

وأمس الجمعة وجهت ألفت عمر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، رسالة لجمهورها قائلة: “والله مكسوفه أفضل أزن عليكم كل شوية وأقولكم ادعو لبابا يقوم بالسلامة.. من الوعكة الكبيرة دي بس ماليش غيركم والنهاردة الجمعة يوم مبارك والدعوات فيه مستجابة”.

وتابعت: "افتكروه في دعائكم ربنا يشفيه ويعافيه وجسمه يستجيب وثاني أكسيد الكربون يقل في الدم شفاء لا يغادر سقمًا.. ربنا يفرح قلبكم يا رب آمين".

 

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