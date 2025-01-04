أسعار التوابل اليوم السبت 4-1- 2025 في محافظة الدقهلية

أسعار التوابل، استقرت أسعار التوابل اليوم السبت، بمحال العطارة والأسواق في محافظة الدقهلية وفقا للتعاملات اليومية.

وتستعرض “فيتو” أسعار التوابل في محلات العطارة وفقا للتعاملات اليومية، في محافظة الدقهلية كالتالي.

الفلفل الأسود بلغ سعر الكيلو 270 إلى 358 جنيها.

والكمون بلغ سعره من 320 إلى 390 جنيها.

جوز الطيب حصى وزن 100 جرام 96 جنيها.

جوز الطيب مطحون بـ 90 جنيها.

حبهان ناعم وزن 100 جرام 98 جنيها

ملح ليمون وزن 100 جرام 13 جنيها.

خردل حب هندي 100 جرام 9.5 جنيه.

قرنفل حصى 100جرام 72.5 جنيه.

بيكربونات الصوديوم 100 جرام 6 جنيهات.

ينسون نجمة وزن 100 جرام 70 جنيها.

ملح هيمالايا وزن 100 جرام 65 جنيها

ينسون وزن 100 جرام 28 جنيها.

سوداني محمص وزن 100 جرام 21 جنيها.

سمسم محمص وزن 100 جرام 26 جنيها.

بردقوش وزن 100 جرام 60 جنيها.

ريحان وزن 100 جرام 8 جنيهات.

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 20 جنيها.

شوفان وزن 100 جرام 9 جنيهات.

كاكاو بودرة وزن 100 جرام 34 جنيها.

جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 20 جنيها.

حبة البركة وزن 100 جرام 11 جنيها.

شمر وزن 100 جرام 12 جنيها.

كراوية وزن 100 جرام 12 جنيها.

سمسم أبيض وزن 100 جرام 26 جنيها.

مرمرية وزن 100 جرام 12 جنيها.

قرنفل مطحون 100 جرام 72.5 جنيه.

مغات 100 جرام 18.5 جنيه.

بذور الكتان 100 جرام 7 جنيهات.

حبوب الشيا 100 جرام 24.5 جنيه.

سعر العدس

عدس أصفر ربع كيلو 20 جنيها.

بليلة كيلو 40 جنيها.

لوبيا كيلو 85 جنيها.

عدس بجبة كيلو 60 جنيها.



رز بسمتي سايب كيلو 38 إلى 70 جنيها.

ذرة فشار ربع كيلو 18 جنيها.

كيلو حمص 140 جنيها.

ربع كيلو كمون 95 جنيها.

كزبرة حصي 100 جرام 10 جنيهات.

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كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها.

سماق وزن 100 جرام 25 جنيها.

فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها.

فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها

لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه.

بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه.

أسعار البهارات المعبأة في المحال التجارية

بلغ سعر ثوم بودرة وزن 60 جرامًا نحو 78 جنيهًا.

فلفل أسود حصى وزن 70 جرامًا نحو 97 جنيهًا.

كزبرة وزن 170 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

فيما بلغ سعر عبوة زعتر وزن 60 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

خلطة كاري وزن 220 جرامًا نحو 80 جنيهًا.

كركم وزن 70 جرامًا نحو 48 جنيهًا.

خلطة بهارات وزن 70 جرامًا نحو 60 جنيهًا.

فلفل أبيض وزن 70 جرامًا نحو 90 جنيهًا.

أسعار البابريكا في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو بابريكا نحو 320 جنيهًا.

فلفل أحمر بابريكا وزن 62 جرامًا نحو 48 جنيهًا.

بلغ سعر بابريكا وزن 60 جرامًا نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر بابريكا وزن 90 جرامًا نحو 50 جنيهًا

أسعار البصل بودر في المحال التجارية

بلغ سعر بصل بودر وزن 60 جرامًا نحو 30 جنيهًا.

بلغ سعر بصل بودر معبأ وزن 90 جرامًا نحو 40 جنيهًا.

سعر كيلو بهارات في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو بهارات السجق نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات البطاطس نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات الفول نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات الفراخ نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بهارات كبدة نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو توابل لحوم نحو 360 جنيهًا

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