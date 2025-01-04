السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

إيرادات الجمعة، الحريفة 2 يحتل المركز الثالث بـ 1.3 مليون جنيه

الحريفة 2
الحريفة 2

واصل فيلم الحريفة 2 الذي يقوم ببطولته نور النبوي وكزبرة، حصد إيرادات ضخمة بدور العرض السينمائي منذ انطلاق عرضه.


 إيرادات فيلم الحريفة 2

 وحقق فيلم “الحريفة 2” إيرادات بلغت 1,341,675  مليون جنيه في شباك التذاكر أمس الجمعة بدور العرض السينمائي جعلته يحتل المركز الثالث بعد كل من “الدشاش” والهنا اللي أنا فيه".
 

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

 

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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