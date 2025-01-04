السبت 04 يناير 2025
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سياسة

نائبة في طلب مناقشة بالشيوخ: الصناعات اليدوية تعاني الإهمال وهروب المحترفين

طلب للنهوض بالحرف
طلب للنهوض بالحرف اليدوية

يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ خلال جلسات الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مقدم من النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية

وقالت النائبة هالة كمال: الحرف اليدوية في مصر ثروة قومية وهوية وطنية، تحتاج المزيد من الدعم.

الصناعات اليدوية ثروات فنية

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات اليدوية ثروات فنية يهددها الإهمال وهروب المحترفين، وهي عنوان للهوية وقاطرة للتنمية.

 

وأكدت النائبة، أن الحرف اليدوية، ثروة سياحية، فهي تعتبر من كنوز مصر وثروة قومية يجب الحفاظ عليها من الاندثار، كما أن تلك الحرف تعد نتاجا لتفاعل الفرد مع بيئته المحيطة به، وبالتالي فهي تعبر عن الهوية الثقافية للأفراد وأصالتهم الوطنية.

 

الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار

وتساءلت عضو مجلس الشيوخ: الحرف اليدوية تراث مصري مهدد بالاندثار من ينقذه؟.

 

وأكدت أنها مهن تصارع من أجل البقاء، ولابد من تعزيز مكانة حرف مصر اليدوية، والتراثية على الخريطة السياحية، حيث تتمثل أهم تلك الحرف في المنسوجات اليدوية والتطريز المنتجات الزجاجية، حرف الأحجار، الفخار والخزف والسيراميك المشغولات الخشبية، السجاد والكليم اليدوى صناعات المجوهرات والحلى صناعه الشمع، والصناعات المعدنية، وهي جميعها تعبر عن التراث الشعبي الأصيل.

 

ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشكلة تكمن في تشتت الجهات المسئولة عنها في مصر وتعددها على مستوى الوزارات، وعدم وجود استراتيجية واضحة لرعايتها والاهتمام والحفاظ على الحرفيين.

 

وأكدت أن المهن اليدوية، تعتبر مدخل مهم لرفع المستوى المعيشي للأسر المصرية، خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا وتجهيزات إنتاجية عالية.

مطالب باستراتيجية للنهوض بالحرف اليدوية

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بوجود كيان شامل ومسئول عن تنفيذ استراتيجية واضحة للرعاية والاستفادة بأقصى طاقة من هذه الحرف التراثية التي تتميز بها مصر ويمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد القومي.

 

وأكدت النائبة، أن استدامة  الحرف التقليدية والتراثية،  التي تواجه تحديات متعددة، خاصة مع دخول المنتجات الصناعية بشكل واسع  هو ما جعل من الضروري تضافر الجهود للحفاظ على هذا التراث.

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الحرف اليدوية الشيوخ الحكومة الصناعات اليدوية مجلس الشيوخ

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