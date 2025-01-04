أسعار الفاكهة اليوم السبت 4-1-2025 في الدقهلية
أسعار الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتستعرض “فيتو” أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
موز بلدى 20 جنيها
خوخ 130 جنيها
كريز سورى 170 جنيها
أسعار المانجو
مانجو سكرى بلدى 25 جنيها
مانجو صديقه 35 جنيها
مانجو جولك 25 جنيها
مانجو عويسي 70 جنيها
مانجو سكرى إسمعلاوى 50 جنيها
مانجو سكرى فاخر 35 جنيها
مانجو زبدة 25 جنيها
برقوق سكرى 40 جنيها
تين بلدى 35 جنيها
بلح سيوة 70 جنيها
شهد عراقي 20 جنيها
بطيخ أصفر منجاوى 30 جنيها للكيلو
كوز عسل 20 جنيها
بطيخ كبيرة 120 جنيها
خوخ سكرى فاخر 50 جنيها
خوخ بلدى فاخر 50 جنيها
برتقال بلدى قطيع 20 جنيها
كنتالوب عرايشي 20 جنيها
كيوى ايطالي 150 جنيها
كيوى ايرانى 200 جنيه
افوكادو كيني 200 جنيه
أناناس سكرى 150 جنيها
أسعار التفاح
تفاح بلدى فاخر 50 جنيها
تفاح سكرى إيطالي 75 جنيها
تفاح أصفر إيطالي 75 جنيها
تفاح أحمر سورى 100 جنيه
تفاح أصفر سورى 100 جنيه
تفاح بولندى 65 جنيها
تفاح لبنانى أحمر 65 جنيها
تفاح أخضر (دايت) 150 جنيها
أسعار العنب
عنب أسود 50 جنيها
عنب بناتى أحمر 50 جنيها
عنب بناتى أبيض 50 جنيها
عنب رد أحمر 25 جنيها
أسعار الفاكهة بسوق الجملة اليوم
- تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق
- تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا
- بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
- بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
- تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
- تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
-
- اسعار البلح في الاسواق
- تراوح سعر بلح أم الفراخ من 8 إلى 12 جنيهًا.
- تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
- تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
- تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
- تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
- تراوح سعر الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر الفراولة من 15 إلى 27 جنيها للكيلو.
- تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 17 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
- تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا