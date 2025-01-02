الخميس 02 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو سعد يواصل تصوير "سيد الناس" بأكتوبر

عمرو سعد، فيتو
عمرو سعد، فيتو

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد سيد الناس المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان القادم، داخل إحدى شقق الحي المتميز بأكتوبر، ومن المقرر أن يستمر التصوير لما يقرب من 3 أيام.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

شخصية إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معها لأنها تعتبره ابنها.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو سعد سيد الناس مسلسل سيد الناس أبرز نجوم مسلسلات رمضان 2025 مسلسل عمرو سعد محمد سامى

مواد متعلقة

إلهام شاهين لـ فيتو: لا توجد خلافات بين فريق مسلسل "سيد الناس"

ads

الأكثر قراءة

ترويج على دماء الضحايا، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارة "تسلا" أمام فندق ترامب

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الخميس 2 يناير 2025

أخبار مصر: 3 أحداث دامية بأمريكا، انخفاض الذهب، ماسك يطالب بجائزة نوبل بعد انفجار سيارته، قصة عودة تامر حسني لطليقته

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عاصفة قادمة والمخطط واضح، خبير استراتيجي يكشف مصير منطقة الشرق الأوسط في 2025

اليوم، 3 مباريات في دور الـ 64 لبطولة كأس مصر

بداية عام دامي على أمريكا، إصابة 11 شخصًا على الأقل بإطلاق نار جماعي في نيويورك (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، السردين يبدأ من 50 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 2 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

مفاجأة غير متوقعة، العثور على فتاة اختفت قبل نصف قرن في بريطانيا

خائنة وسيئة، مشجع يحرج لامين جمال أثناء تجوله مع صديقته (فيديو)

منزل جيمي، أمريكية تروي دور "كارتر" في بناء مسكنها

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 02 - 01 - 2025

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الأربعاء 1- 1- 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

تقييم الوزراء والمحافظين.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية