السبت 04 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مخرج مسلسل محمد هنيدي يبدأ مونتاج الحلقات الأولى

محمد هنيدي
محمد هنيدي

انتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير ما يقرب من 30% من أحداث مسلسله الجديد “شهادة معاملة اطفال” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2025، وتم التصوير بين بعض ديكورات العمل.

وقرر مخرج العمل وائل فرج بدء مونتاج الحلقات الأولى من العمل، والمشاهد التي تم تصويرها كي لا يعرض أسرة العمل للضغط خلال الفترة المقبلة، ولتكون حلقات العمل جاهزة للعرض في موعدها.

وخلال أحداث الحلقة الأولى من العمل، يدخل الفنان محمد هنيدي في غيبوبة كاملة لمدة 20 عامًا تظهر عن طريق الفلاش باك في أحداث العمل، وفي إحدى الليالي تحدث معجزة تجعله يعود لوعيه مرة أخرى، ويقرر أن يبدأ حياة جديدة تدور في إطار كوميدي.


يلعب محمد هنيدي شخصية محامِ يدافع عن حقوق الإنسان، ويتسلل للعمل بعض الكوميديا التي اعتاد هنيدي على تقديمها في أعماله.

 

مسلسل هنيدي في رمضان

يشارك في بطولة مسلسل "شهادة معاملة أطفال" بجانب محمد هنيدي كل من محمد ثروت والكوميديان  محمود حافظ والفنانة أسماء إبراهيم، الفنانة نهي صالح، الفنانة جيهان خليل، صبري فواز ونهى عابدين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج.

 

فيلم الجواهرجي

 جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي انشغل الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح المرجو، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

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