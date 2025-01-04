السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات، وخطوط بورسعيد الأعلى

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية

 تابع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق بالتزامن مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسى، حيث ارتفعت تأخيرات القطارات اليوم.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات   القطارات، 45  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

 

 

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