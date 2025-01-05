الأحد 05 يناير 2025
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عقارات

غدا غلق باب التقديم، خريطة بأماكن أراضى الإسكان “مسكن”

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تنتهى فرصة التقديم على أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا والإسكان المتوسط والتي تطرحها وزارة الإسكان ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة، غدا الاثنين  6 /1 /2025.

والحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

أماكن وعدد قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا


ويتم إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمقدم 350 ألف جنيه.

- 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر.

- 7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق.

- قطعتا أرض بمدينة العبور.

خريطة بقطع الأراضي كالتالي:

 

أماكن أراضي الإسكان المتميز 

أخميم الجديدة 159 قطعة 

سوهاج الجديدة 129 قطعة 

قنا الجديدة 149 قطعة 

الفيوم الجديدة 66 قطعة 

ناصر الجديدة 417 قطعة 

اسوان الجديدة 298 قطعة 

ملوى الجديدة 321 قطعة 

العاشر من رمضان 1270 قطعة 

السادات 1938 قطعة

 

أماكن أراضى الإسكان المتوسط

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

وتنشر خطوات حجز أراضى كالتالي:

-الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز من هنا 

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج  استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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