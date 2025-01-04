غلق باب التقديم الاثنين المقبل، أسعار أراضي الإسكان المتميز “مسكن”

تغلق وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية باب التقديم على أراضي الإسكان المتميز وذلك يوم الاثنين المقبل والتي تطرحها ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة.



أسعار أراضي الإسكان المتميز

وحددت الوزارة أسعار أراضي الإسكان المتميز كالتالي:

-تصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

-مدينة العاشر من رمضان، سجل سعر المتر 7377 جنيهًا.

-مدينة السادات، سجل سعر المتر 4620 جنيهًا.

-مدينة أخميم الجديدة سجل سعر المتر 1653 جنيهًا.

-مدينة سوهاج الجديدة، سجل سعر المتر 4147 جنيهًا.

-مدينة قنا الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيهًا.

-مدينة الفيوم الجديدة، سجل سعر المتر 3515 جنيهًا.

-مدينة ناصر الجديدة، سجل سعر المتر 3934 جنيهًا.

-مدينة ملوي الجديدة، سجل سعر المتر 2544 جنيهًا.

ورابط التقديم من هنا

-تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

-يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة.

-الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز.

-في حالة التزاحم سيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.

والطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها.

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