رغم فوزها في مسابقة فهد البطل، أحمد العوضي يرفض منح جائزة مالية لهذه السيدة

آثار الفنان أحمد العوضي، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد رفضه منح جائزة لإعلامية شهيرة، بعد أن فازت بمسابقة لتخمين اسم مسلسله الجديد، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وقال العوضي في بث مباشر لاختيار الفائزين عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نهى حسني كسبت في مسابقة فهد البطل وقلت اسمها بس طلعت إعلامية".

وأضاف العوضي: "أنا آسف بستأذنك نخليها لحد محتاج الفلوس أكثر عشان متقولوش عليا ظالم"، على حد تعبيره.

أحداث مسلسل “فهد البطل”

وكان العوضي قد خرج في عدة "لايفات" على مدار أيام لاختيار الفائزين بمسابقته، التي من المقرر أن يصل عدد الفائزين بها إلى 40 فائزًا.

وكان العوضي أعلن عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل الذي كان يحمل اسم "الملك"، لكنه قرر تغيير الاسم إلى "فهد البطل" لأسباب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

وتدور أحداث مسلسل "فهد البطل" فى إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، حيث يشارك في المسلسل الفنان أحمد عبد العزيز وميرنا نور الدين ولوسي وعصام السقا، ومحمود البزاوي، ويارا السكرى، وصفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود.

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