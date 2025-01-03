وكيل صحة قنا يجتمع بفريق الإشراف بإدارة أبوتشت لمناقشة ملف تنظيم الأسرة

عقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا اجتماعًا موسعًا لفريق الإشراف بإدارة أبوتشت الصحية لمناقشة سُبُل رفع مؤشرات الإدارة السكانية وملف تنظيم الأسرة بالإدارة.

ناقش وكيل الوزارة خلال الإجتماع الذي حضره الدكتورة سمر عاطف وكيل المديرية، دكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة، دكتورة سلمى القاضي مدير المكتب الفني، الدكتور علي نور الدين مدير إدارة أبوتشت الصحية وفريق الإشراف والمتابعة بالإدارة، تطبيق الخطة العاجلة والساخنة للسكان بالإدارة والتي تم إقرارها بعدد من المحافظات والتى تشمل تحسين الخصائص السكانية بكل منطقة حمراء، كما تم مناقشة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الخطة ودعم نجاحها في قرى الإدارة المختلفة.

هذا بالإضافة إلى خطة المديرية لتنفيذ حملة لطرق الأبواب بالإدارة بدعم من الرائدات الريفيات بمركز أبوتشت.

جهود مديرية التضامن الاجتماعي بقنا

وأشار إلى التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لتدريب ١٠٠ رائدة ريفية تتبع مديرية التضامن الإجتماعي بالإضافة إلي الرائدات الريفيات التابعين لمديرية الصحة غدًا السبت الرابع من يناير بمقر مجلس مدينة أبو تشت استعدادًا لحملة طرق الأبواب والتي من المقرر بدأها في الخامس من الشهر الجاري ولمدة ٢٠ يوما.

وأضاف وكيل الوزارة، إلي تفعيل غرف المشور الأسرية بالإدارة مع العمل علي تغطية الوحدات بالأطباء وزيادة عدد العيادات المتنقلة لتغطية جميع قرى الإدارة، موجهًا بعمل إحصائيات شهرية لمنافذ الألبان والتوفير المستمر لأنواع الألبان المقررة للأطفال.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الدورات التدريبية التى من المقرر تنفيذها من قِبل الوزارة كدورة الرضاعة الطبيعية ودورة الجودة بهدف رفع مؤشرات الإدارة على جميع المستويات السكانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.