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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتأخر أمام فالنسيا بهدف في الشوط الأول

ريال مدريد الإسباني،
ريال مدريد الإسباني، فيتو

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 12 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل هدف التقدم لفالنسيا اللاعب هوجو دورو في الدقيقة 27  

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة فالنسيا، اليوم الجمعة، على ملعب الميستايا، والمؤجلة من الجولة 12 من عمر الدوري الإسباني 

عودة ميندي أمام فالنسيا

وشهد التشكيل عودة فيرلاند ميندي بعدما غاب في آخر مباراتين في الليجا ضد رايو فاليكانو وإشبيلية.

ولم يُجر أنشيلوتي تغييرات كبيرة على التشكيل الأساسي، حيث اعتمد على أفضل العناصر، مؤجلا فكرة التدوير إلى لقاء كأس الملك أمام ديبورتيفا مينيرا، الإثنين المقبل.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فاسكيز - تشواميني - روديجر - فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي.

فالنسيا الاسباني، فيتو
فالنسيا الاسباني، فيتو

تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد

يبدأ فريق فالنسيا مباراته أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني بتشكيل مكون من:

ستول ديمتريفسكي - ديميتري فالكييه - كريستيان موسكويرا - كاسار تاريجا - ياريك جاسيورسكي - دييجو لوبيز - جافي جويرا - بارنتشيا - لويس ريوخا - أندريه ألميدا - هوجو دورو.

تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد، فيتو
تشكيل فالنسيا أمام ريال مدريد، فيتو

ويحتل الميرنجي، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، مقابل 12 نقطة في جعبة الخفافيش بالمركز قبل الأخير.

 

 

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