استهدفوا بنية تحتية، واشنطن تفرض عقوبات على مجموعة قرصنة صينية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية تتخذ من بكين مقرًّا ولها صلات بالحكومة الصينية، متهمة إياها باستهداف بنية تحتية حساسة للحكومة الأمريكية.

عقوبات على مجموعة قرصنة إلكترونية

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت بالعقوبات شركة "انتجريتي تكنولوجي غروب" لدورها في هجمات إلكترونية متعددة منذ عام 2021 ضد كيانات أمريكية غالبيتها ضمن قطاعات بنية تحتية حساسة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن شركة "انتجريتي تيك" كانت "متعاقدًا كبيرًا مع حكومة الصين الشعبية ولها صلات بوزارة أمن الدولة".

قراصنة يستهدفون البنية التحتية الحساسة في الولايات المتحدة

وأضاف ميلر أن القراصنة الإلكترونيين الذين يعملون لصالح الشركة الصينية والمعروفين في القطاع الخاص باسم فلاكس تايفون "كانوا يعملون بتوجيه من حكومة جمهورية الصين الشعبية، مستهدفين البنية التحتية الحساسة في الولايات المتحدة وخارجها".

وقال نائب وزيرة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، "لن تتردد وزارة الخزانة في محاسبة الفاعلين الخبثاء في المجال السيبراني ورعاتهم على أفعالهم".

وزارة الخزانة تتعرض لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين

وكانت وزارة الخزانة أعلنت، الاثنين الماضي، في رسالة موجهة إلى، أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مدعوم من الصين مطلع ديسمبر، لكنه لم يؤدِّ إلى كشف بيانات سرية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وطال الهجوم، بحسب الرسالة، عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته شركة خاصة تُدعى "بيوند تراست"، ونفّذت الهجوم "وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليًا من الصين".

وفي بيانها الجمعة، قالت وزارة الخزانة إن "جهات فاعلة صينية خبيثة" كانت مسؤولة عن "الاستهداف الأخير لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بوزارة الخزانة"، لكنها لم تتهم شركة "انتغريتي تيك" بالوقوف وراء الهجوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.