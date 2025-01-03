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الشوط الأول، تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وشباب بلوزداد،
الأهلي وشباب بلوزداد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة شباب بلوزداد الجزائري ضد الأهلي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد الشوط تبادلا للسيطرة من الفريقين على الكرة دون خطورة واضحة على مرمى الأهلي أو شباب بلوزداد، وتم إلغاء هدف للفريق الجزائري سجله الجنوب أفريقي مايو خانيسا بداعي التسلل.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم، كريم الدبيس، وسام أبو علي، حسين الشحات.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي.

تشكيل شباب بلوزداد ضد الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، محمد إسلام بالخير.

خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: فريد شعال، بدر الدين سوياد، أسامة دايباش، هيدي شعبي، محمد عزي، إسلام سليماني، يوسف كوني، رزقي حمرون وعرفات دومبيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي 7 نقاط

أورلاندو بيراتس 5 نقاط

شباب بلوزداد 3 نقاط

استاد أبيدجان نقطة واحدة

 

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