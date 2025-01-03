الشقا ما يعرفش شتا وصيف، قصة أقدم ديلفري ثلج في قنا (فيديو وصور)

بإحدى حواري منطقة السوق الفوقاني التابع لمحافظة قنا، والذي تفوح منه رائحة وعبق التاريخ، يستيقظ الشاب الثلاثيني في الساعات الأولى من صباح كل يوم، يرتدي بالملابس الثقيلة وواضعًا على كتفه الشال الكشمير بحثًا عن الدفء، لكن طبيعة عمله التي توارثها عن أجداده تحرمه من هذا الشعور خاصة أن عمله “ديلفري الثلج”، ولديه مخزن ثلج خاص بعائلته، حيث يقوم بنقل الثلج إلى محال الأسماك واللحوم والعصائر وغيرها، باستخدام التروسيكل الخاص به.

بحثا عن لقمة العيش وسط ألواح الثلج بقنا

وعن هذه المهنة الشاقة في البرد القارس يقول أنور عبد العاطي: "توارثت مخزن الثلج هذا عن جدي ووالدي ونحن من أقدم العاملين في هذا المجال"، ولفت إلى أن عمره 37 عاما وقضى منها 25 عامًا في العمل بين الثلوج واحترف المهنة من عائلته كما أن أشقاءه يعملون معه.

وأوضح أن العمل يبدأ في حوالي الساعة الثامنة صباحًا في الشتاء وقبله يستيقظ للتنظيف والترتيب لاستقبال الثلوج من المصنع الموجود بمركز دشنا والذي يبعد عن مدينة قنا حوالي 45 كيلومتر ويجهز مكان وضع الثلج تمهيدا لنقل الي اصحاب محال بيع الأسماك والعصارات واللحوم وغيرها من الزبائن.

وأضاف أن زبائن في الافراح واصحاب مصانع الأسمنت أيضًا يطلبون الثلوج حتي الزبائن العادية التي تحتاج إلى نصف لوح او غيره يتم البيع لهم.

وأكد "أنور" أن المهنة لن تندثر بالعكس الطلب في زيادة عليها حاليًّا أكثر من قبل لكن في الصعيد لا تخلو أي مناسبة من الثلج خاصة في الافراح.

أيدي لا تعرف الدفء

واستطرد "أنور" في حديثه إلى أهم الصعوبات التي تواجه العاملين في مجال الثلج قائلًا: "في الشتاء أصبحت أيدينا لا تعرف الدفء وهذا الأمر مستقبلًا يجعل الكثير منا يعاني من الأمراض مثل والدي الذي يعاني من الرطوبة حاليًّا، والبحث عن لقمة العيش صعب جدًّا في الثلج والنار، والشباب هنا يعمل بين شقي الرحى بين مطرقة النار والثلج وسندان لقمة العيش ".

وتابع:" الثلج في الشتاء يحفظ نفسه بنفسه نتيجة انخفاض درجة الحرارة، ونحن في المخزن قمنا بعمل مكان يكون مغلف بــالفل والمشمع والأرضية نضع عليها قطعة خشبية كبيرة وعليها كمية من المشمع لحفظ نظافة الثلج من الأتربة والشوائب بالإضافة إلى حفظه في درجة حرارة منخفضة جدًّا في هذا المكان المظلم المخصص له".

أسعار الثلج

وأشار "أنور " إلى أن أسعار الثلج لا يحددها أصحاب المخازن، بل المصنع من يقوم بتحديدها، ونحن نقوم بنقل الثلج فقط.

وعن أسعار الثلج قال: "اختلفت كثيرا عن ذي قبل فما كان بقرش أصبح بجنيهات وهذه الحياة كل يوم في شأن مختلف عن عمل الأجداد والآباء".

واستطرد:" لدينا قفازات جلدية نستخدمها وقت اللزوم لكن جلدنا احتفظ بدرجة حرارة الثلج ولم يعد للقفازات أي قيمة بالنسبة لنا".

لقمة العيش المثلجة

وأشار إلى أن المهنة رغم صعوباتها لكنه لم يجد غيرها ليمتهنها قائلًا: "من صغرنا واحنا فيها ولغاية ما كبرنا يعني ما لناش مهنة غيرها خلاص والثلج اتعود علينا واحنا اتعودنا عليه خلاص صيف شتاء ما عادش فارق معانا غير لقمة العيش".

وأكد أن العاملين بالمجال كثيرون في الصيف لكن في الشتاء نادرُا ما يجد أحدًا يعمل معه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.