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رياضة

ليفربول يراقب نجم نوتنجهام من 6 مباريات تمهيدًا للتعاقد معه

إليوت أندرسون، فيتو
إليوت أندرسون، فيتو

يراقب فريق ليفربول، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أبرز النجوم الصاعدين في المسابقة وهو لاعب فريق نوتنجهام فورست، وفقا لتقارير صحفية.

إليوت أندرسون ضمن اهتمامات ليفربول

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، أن ليفربول يراقب لاعب وسط فريق نوتنجهام فورست، إليوت أندرسون، الذي يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم وتلقى إشادات واسعة، حيث أرسل الكشافين لمتابعته، في آخر 6 مباريات لفريقه.

وحدد ليفربول اللاعب كهدف محتمل، وسيحرص على أن يكون في مقدمة المهتمين بضمه، إذا أصبح متاحًا الصيف المقبل.

وانضم أندرسون، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل يونايتد، الصيف الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني.

وأثار انتقاله دهشة الكثيرين حينها، لكنه جاء نتيجة حاجة نيوكاسل لبيع لاعب محلي، للتوافق مع قواعد الربح والاستدامة.

واستغل أندرسون فرصة الانتقال إلى نوتنجهام، حيث وعده النادي بالمشاركة بشكل منتظم، وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا، في موسم فريقه الرائع حتى الآن.

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