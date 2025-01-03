على عكس السنوات الماضية.. 136 جنيهًا زيادة في أسعار اللحوم الضاني خلال عام.. وشعبة القصابين توضح سبب الارتفاع المستمر

ارتفعت أسعار اللحوم الضاني في الأسواق ارتفاعات ملحوظة، لتتراوح أسعارها ما بين 400 و500 جنيه في معظم الشهور الماضية، على عكس السنوات الماضية التي كانت ترتفع فيها سعر اللحوم الضأن خلال موسم عيد الأضحى، ثم تبدأ أسعارها في التراجع.

فما هو سر عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها في الأسواق؟

اسعار اللحمة الضاني

أسعار اللحوم الضأن في الأسواق

البداية نستعرض أسعار اللحوم الضأن في الأسواق، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار اللحمة الضاني

8 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللحمة الضاني الصافي

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي اليوم بنحو 8 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 432 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

اسعار اللحم الضاني

ارتفاع أسعار لحم الضأن 8 جنيهات بسعرها الأسبوع الماضي

بينما سجلت أسعار لحم الضأن بالعظام ارتفاعًا يقدر بـ 8 جنيهات مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي؛ وفق البوابة الحكومية.

سعر كيلو اللحوم الضأن 89 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي

وسجلت سعر كيلو اللحوم الضأن الصافي ارتفاعًا يقدر بـ 89 جنيهًا مقارنة بسعرها في نفس الفترة من العام الماضي؛ وفق البوابة الحكومية

اسعار اللحمه الضاني

ارتفاع أسعار اللحمة الضاني بالعظم

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 421.2 جنيه، بارتفاع 11.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحم الضاني

ارتفاع أسعار لحم الضأن بالعظام 29 جنيهًا بسعرها الأسبوع الماضي

بينما سجلت أسعار لحم الضأن بالعظام ارتفاعًا يقدر بـ 29 جنيهًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي؛ وفق البوابة الحكومية.

136.5 جنيه ارتفاع سنوي في سعر لحم الضأن بالعظام

بينما سجلت أسعار لحم الضأن بالعظام ارتفاعًا يقدر بـ 136.5 جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ أي إنه خلال 12 شهرا زادت أسعار اللحوم الضأن قرابة الـ 136 جنيها، وفق البوابة الحكومية.

أسعار اللحوم الضاني

أسعار اللحم الضاني لم تتراجع بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى

قال شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحم الضاني لم تتراجع بعد إنتهاء موسم عيد الأضحى، بل ظلت في ارتفاع على عكس السنوات الماضية.

سعر اللحمه الضاني

المصريون لا يفضلون تناول لحوم الضاني مثل الدول العربية

وأوضح «جابر» لـ «فيتو» أن المصريين لا يفضلون تناول لحوم الضاني مثل باقي الدول العربية، التي تعد اللحم الضأن من أشهى وأشهر مأكولاتهم، وأيضًا اللحوم الضاني في الدول العربية هي اللحم المفضل والرئيسي إلى جانب باقي الأنواع.

شلبي جابر عضو مجلس إدارة شعبة القصابين ، فيتو

عيد الأضحى هو الموسم الوحيد للحم الضاني في مصر

وتابع: لكن المصريين يفضلون اللحوم البقري والجاموسي وحتى الجملي، التي يقبلون على شراءها وتناولها، وهي المفضلة لديهم والأكثر استهلاكًا، بخلاف اللحم الضاني الذي يعد عيد الأضحى موسمه الوحيد في مصر، حيث يضحى المصريون بالخرفان والماعز في العيد.

اسعار اللحوم اليوم

اللحوم الضاني الأغلى سعرًا في عيد الأضحى ثم تتراجع

واستطرد: إنه خلال موسم عيد الأضحى من كل عام ترتفع أسعار اللحوم الضاني لتصبح الأغلى تقريبًا مقارنة بباقي الأنواع، ثم مع إنتهاء عيد الأضحى تبدأ في الانخفاض تدريجيًا، لكن ذلك لم يحدث في الموسم الماضي.

اسعار اللحوم اليوم

ما هو السبب في عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها؟

وأشار إلى أن السبب في عدم انخفاض أسعار اللحوم الضاني واستمرار ارتفاعها في السوق المصري، يرجع إلى زيادة الاستهلاك لكن ليس من المصريين بل من الجاليات العربية التي زادات أعدادها كثيرًا خلال السنتين الماضيين.

اللحمه المفرومه

الجاليات العربية تستخدم اللحم الضاني المفروم

وقال «شلبي» إن الجاليات العربية في مصر يفضلون تناول اللحوم الضاني، حيث يستخدمونها في جميع أكلاتهم، لدرجة أنهم يفضلون اللحمة المفرومة من الضاني وليس الجاموسي والبقري، على عكس المصريين تمامًا الذين يفضلون اللحم البقري والجاموسي المفروم لأنه أقل في نسبة الدسم والدهون.

سعر اللحم الضاني

زيادة الإقبال على شراء لحم الضأن مع انخفاض نسبي في المعروض

وأضاف: أنه هناك إقبال على شراء اللحم الضاني مع استقرار الإنتاج المحلي من الخرفان والماعز، وعليه فإن أسعار لحوم الضأن مرتفعة في السوق مع زيادة الإقبال وقلة نسبية في المعروض.

سعر اللحم الضاني

أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

وعن أسعار اللحوم الضاني في الأسواق، أشار إلى أن سعر اللحوم الضاني تسليم المذابح فيصل الكيلو لـ 400 جنيه، وأن أسعار اللحوم الضاني فيتراوح القائم منها ما بين 250 و270 جنيهًا.

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