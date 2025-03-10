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دين ودنيا

10 رمضان عام 485 من الهجرة، "الحشاشين" تقتل الوزير نظام الملك

مقتل الوزير نظام
مقتل الوزير نظام الملك على يد "الحشاشين"، فيتو

في أول عملية اغتيال كبرى تنفذها فرقة الإسماعيلية المعروفة بـ"الحشاشين"، قام أحد أتباع "حسن الصباح" بقتل الوزير السلجوقي "نظام الملك أبو الحسن علي بن إسحاق"، وذلك بعد انتصارهم على جيش السلطان ملك شاه.

في مثل هذا اليوم، 10 رمضان 485 هجريا  14 أكتوبر 1092 ميلاديا، كان الوزير نظام الملك في مدينة نهاوند رفقة السلطان ملك شاه، وقبل أذان المغرب جلس منتظرًا تحضير الطعام، وبعد تناوله الإفطار خرج إلى خيمة حرمه، ليرتاح قليلًا من عناء الصيام.

القاتل.. صبي

فوجئ بصبي صغير يدخل الخيمة مستغيثًا ليعطيه حسنة، بعد أن استطاع اختراق الحراس ووصل إلى نظام الملك، وما أن اقترب منه حتى أخرج سكينًا من جيبه وطعن بها الوزير، الذي سقط غارقًا في دمائه.

سارع الحراس  إلى إلقاء القبض على الصبي فور قيامه بطعن الوزير، وهرب منهم في البداية وقتل أحدهم، لكن لم يستطع الإفلات منهم، وأنهوا حياته أثناء محاولته للهرب منهم.

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كان "نظام الملك" وزيرًا محنكًا وعسكريًا قديرًا، وتنبأ بتوسع دعوة الحسن الصباح: "قريبًا يضل هذا الرجل ضعفاء العوام"، فإنها تنهض كدليل على ما تمتع به من فراسة وقدرة عالية على قراءة الشخصيات وتحليلها.

انتقام الصباح من نظام الملك

وقد كانت هذه العبارة مدخلا لاتهام "الحسن الصباح" باغتياله، حيث أراد الانتقام منه، لأنه كان سببًا فى خروجه من بلاط الحكم السلجوقي.

وبعد مقتل "نظام الملك" على يد الحشاشين، بأوامر من قائدهم "حسن الصباح" قاموا بوضع اسمه ضمن قائمة الشرف للاغتيالات بقلعة "آلموت"، والتي كانت تسجل بها قائمة الفدائيين مع أسماء من قتلوهم.

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