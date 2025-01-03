الجمعة 03 يناير 2025
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دين ودنيا

هل يمكن إضافة مقاصد جديدة للشريعة ؟، المفتي يفجر مفاجأة (فيديو)

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، فيتو

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن سؤال مهم يتعلق بإمكانية زيادة المقاصد الشرعية؛ لتلبية حاجات المجتمع، حيث أكد أن الشريعة الإسلامية وضعت مقاصد ضرورية تفي بحاجات الفرد، مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهي مقاصد ثابتة ومتفق عليها بين العلماء.

إمكانية زيادة المقاصد الشرعية لتلبية حاجات المجتمع

وأوضح الدكتور نظير عياد، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، برنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هذه المقاصد تعد أساسًا لحفظ حياة الإنسان وتوازن المجتمع، لافتا إلى أنه رغم أن هذه المقاصد الأساسية لا يمكن الزيادة عليها؛ لأنها تتعلق بالأمور الضرورية التي تضمن الفرض، إلا أن المجتمعات المتطورة قد تفرض حاجات جديدة تستدعي استخراج بعض المقاصد الجديدة التي تتعلق بأحوال المجتمع، وهذه المقاصد الجديدة يجب أن تندرج تحت المقاصد الكلية للشريعة، بما يضمن حفظ الدين والنفس والعقل.

وأشار المفتي إلى أن العلامة الطاهر ابن عاشور تحدث عن أهمية إضافة مقاصد جديدة للمجتمع مثل "مقصد الدولة"، موضحًا أن غياب الدولة يمكن أن يؤدي إلى اختلال المقاصد الأساسية، كما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تم البحث عن من يتولى أمر المسلمين.

مفتي الجمهورية: مقصد الأمن يعد من المقاصد المهمة التي ظهرت في الفكر المعاصر 


وأضاف أن مقصد الأمن يعد من المقاصد المهمة التي ظهرت في الفكر المعاصر رغم عدم ذكرها صراحة في المقاصد التقليدية.

وشدد المفتي على أن المقاصد الشرعية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتواكب احتياجات المجتمع، مع ضرورة التمسك بالمبادئ الأصلية التي تضمن الاستقرار الفكري والاجتماعي.

 

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