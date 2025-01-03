قناة السويس تطلق حزمة تحفيزية لجذب خطوط الملاحة العالمية.. التأمين الكامل للسفن حتى الخروج من البحر الأحمر

تتنافس دول العالم على جذب اكبر نسبة من خطوط سير وحركة تجارة العالم للسير عبر اراضيها لما لها من تاثير كبير على الاستثمار فى الدول المار منها خطوط التجارة العالمية سواء خطوط تجارة بحرية أو برية او نقل سككى.

خطة مصر لتنشيط التجارة البرية والبحرية

ويستحوذ النقل البحرى على اكثر من 60% من تجارة العالم ونصيب مصر فى النقل البحرى يتراوح ما بين 14 الى 17% من تجارة العالم والتى تمر عبر الموانئ المصرية وقناة السويس.

وتنقسم ال 40% من تجارة العالم الباقية بين النقل البرى والسكك الحديد والنقل الجوى ويعد نصيب النقل البرى من تجارة العالم مايقرب من 30% نصيب مصر من خطوط النقل البرى منخفض بسبب تراجع التجارة بين بعص الدول المجاورة حيث كان نصيب مصر من هذة التجارة يقتصر على حركة التجارة القادمة من الاردن والسعودية والمارة بمصر الى دول شمال افريقيا بالاضافة الى حركة النقل بين مصر والسودان

خطة قناة السويس لاعادة السفن لمجراها

على صعيد اخر تعمل قناة السويس على عدد من النقاط خلال الفترة القادمة لضمان تشجيع خطوط الملاحة على استخدام القناة.

تمشل هذه النقاط:

أولا: تخفيض في بعض الرسوم.

ثانيا: تحقيق التأمين الكامل للسفن المارة من القناة حتى خروجها من مجرى البحر الأحمر.

ثالثا: التنسيق مع نوادي الحماية الدولية فيما يتعلق برسوم التأمين على البضائع والسفن.

رابعا: تقديم تسهيلات في العبور من القناة.

تدرس قناة السويس تقديم حوافز وحزم تشجيع للخطوط الملاحية العالمية لتشجيعها على المرور من القناة وعدم التحول إلى الطريق البديل رأس الرجاء الصالح، وذلك بعد تكرار هجمات الحوثيين على السفن المارة من البحر الأحمر.

وكانت عدد من خطوط الملاحة تضامنت مع بعضها البعض وذلك للتحرك فى اتجاه المرور بعيدا عن مناطق الهجمات وذلك لحماية نفسها من هجمات الحوثيين والعمليات التى تتم ضد السفن

من ناحية أخرى، قناة السويس، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن الإيرادات المتوقعة من رسوم عبور السفن خلال عام 2023.

حركة الملاحة التجارية الدولية

اعلنت هيئة قناة السويس إن التحديات الإقليمية أثرت سلبًا على حركة الملاحة التجارية الدولية، مما أدى إلى خسارة مصر ما يزيد عند 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، وهو ما يقرب من 7 مليارات دولار.

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.

وكات الفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تنتهج سياسة مرنة في التسعير وفي التعامل مع الشركات العالمية، وإنها ستظل البديل الأفضل والأكثر أمنا بالنسبة للتجارة العالمية.

وذكر أن إيرادات القناة تضررت بشكل كبير جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن.

وتعتبر قناة السويس أحد أهم الممرات المائية فى العالم، إذ تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتعبر منها سنويًا ملايين الأطنان من البضائع، ونظرًا لأهميتها الاقتصادية الكبيرة، فقد كانت دائمًا محل اهتمام وصراع بين الدول الكبرى، لهذا ظهرت فى الآونة الأخيرة اتهامات لخطوط الملاحة العالمية بمحاولة عرقلة حركة الملاحة بقناة السويس، من أجل إجبارها على تخفيض رسوم العبور.

وتستند هذه الاتهامات إلى عدة مؤشرات، إذ منذ أن قامت مصر بتأميم قناة السويس، ولم تتوقف شركات الملاحة عن وضع الخطط لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من القناة، تارة لوضعها فى موقف الحرج، وتارة أخرى لإجبارها على تخفيض رسوم العبور، أو على تقديم بعض الخدمات مجانا.

وكانت أول مؤامرة تعرضت لها قناة السويس من قبل شركات الملاحة العالمية، عندما أُمِّمَت القناة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث قامت شركات ملاحة بإغراء مرشدى القناة بترك أعمالهم بتوفير أعمال بمقابل مغرى، وبالفعل ترك عدد كبير من المرشدين العمل، وبعدها قامت الخطوط الملاحية بإرسال أكبر عدد من السفن فى هذه اللحظة للعبور من القناة.

وكان الهدف من هذا المخطط فرض وصاية تشغيل عالمية على القناة لتعود إلى قبضة خطوط الملاحة العالمية وتحت إمرتهم، ولكن قناة السويس نجحت فى تشغيل المجرى ومرت السفن بشكل أفضل من السابق، وهنا انتهت المؤامرة الأولى على القناة من قبل خطوط الملاحية فى عهد الرئيس عبد الناصر.

وتمر السنوات، وتأتي مؤامرة جديدة وهى لعبة قراصنة الصومال، والتى كانت تمولها بعض خطوط الملاحة لإجبار القناة على تخفيض الرسوم الخاصة بالعبور.

بدأت هذه اللعبة فى 2006، وتزامنت مع الأزمة الماليزية العالمية، والتى سميت بأزمة “الرهن العقاري”، والتى تسببت فى انهيار بعض المصارف العالمية، وتراجع تجارة العالم فى هذا التوقيت، وانتهت الأزمة بالفعل بقيام قناة السويس بتخفيض رسوم العبور، لسنوات طويلة.

مصادر فى قطاع النقل كشفت لـ “فيتو” أن الفترة الأخيرة بدأت تظهر ملامح لعبة جديدة أبطالها الظاهرون جماعات الحوثيين، ولكن المستفيد الرئيسى هو نوادى الحماية الدولية، والتى تفرض رسوم تأمين على البضائع وخطوط الملاحة التى تستفيد من إرباك الأجواء، للحصول على تخفيضات رسوم فى العبور من القناة.

تاثير ارتفاع أسعار النفط

وفى الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار النفط، الأمر الذى يجعل العبور من رأس الرجاء الصالح أمر فى غاية الخطورة اقتصاديا، وقد يسبب خسائر بالجملة لخطوط الملاحة ما يدفع قناة السويس لتحقيق بعض الأرباح من زيادة الرسوم قبل بداية العام الجديد؛ ومن ثم لا بد أن تتحرك خطوط الملاحة العالمية للضغط على قناة السويس بدعوى وجود مخاطر تهدد حركة الملاحة من القناة، فى محاولة لإجبار القناة على تخفيض الرسوم.

لكن مصدرا رسميا فى هيئة قناة السويس قال لـ«فيتو» إنه حتى الآن لم تعلن قناة السويس أي تخفيض على الرسوم، إذ تملك أجهزة دراسات على أعلى مستوى تستطيع تقدير الموقف وكشف حقيقة ما يدور من قبل خطوط الملاحة العالمية.

وشدد المصدر على أنه وبالرغم من دعاوى الخطوط، إلا أن معظم السفن تمر من القناة بشكل طبيعى دون أي مشكلات، كما أن المتابع للهجمات التى تعرضت لها بعض السفن يجد أن سفينة واحدة تابعة لإسرائيل التى تعرضت للهجوم الأهلى والثانية كانت سفينة عادية، ولم يكن التعرض لها بشكل يهدد سلامتها؛ مما يشكك فى نوايا الهجوم عليها نفسه.

على صعيد آخر، قال المصدر إنه من المتوقع أن تثبت القناة بعض الرسوم والعمل على دراسة موقف الرسوم الحالية والمستقبلية بما يتناسب مع رؤية قناة السويس وخطط الملاحة.

من ناحيته، يقول الربان محمد أسبتية الخبير فى النقل البحرى، إن قناة السويس أهم ممر مائى فى العالم، ولا يمكن الاستغناء عنها فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف العبور من أي طريق آخر.

وشدد أسبتية على أهمية عدم الانصياع وراء دعاوى تخفيض الرسوم خاصة أن الخطوط الملاحية لن تتمكن من تحويل خطوط سيرها؛ لأن ذلك قد يسبب خسائر كبيرة لها فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح أن بعض خطوط الملاحة قد تتجه إلى إيقاف الشحن مؤقتا للضغط على أصحاب البضائع؛ ومن ثم زيادة تكلفة النقل على أصحاب البضائع وزيادة تكاليف التأمين؛ وهنا تكون خطوط الملاحة حققت مكسبين، الأول زيادة تكاليف النقل على أصحاب البضائع، والثانى الحصول على تخفيض من القناة.

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