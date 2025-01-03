الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

مدرب ليفربول: أرقام محمد صلاح تتحدث عن نفسها

محمد صلاح
محمد صلاح

كرر أرني سلوت، مدرب ليفربول، إشادته بلاعبه محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه خاض محادثة مع ترينت ألكسندر أرنولد، تزامنًا مع أنباء اقترابه من الرحيل إلى ريال مدريد.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي: “محمد صلاح الأفضل في العالم؟ من الصعب مقارنة اللاعبين، فيرجيل فان دايك قدم موسمًا رائعًا لكن أرقام محمد صلاح لا تقارن به لأنه مدافع”.

وأوضح المدرب الهولندي: “أرقام محمد صلاح تتحدث عن نفسها وتُظهر مدى جودته”.

وأضاف: “من المهم دائمًا أن يكون لدينا لاعبون وطاقم فني يعرفون كيفية الفوز بالبطولات، نحن هنا في أحد أفضل الأندية في العالم لذا فمن الطبيعي أن يفوز اللاعبون بالبطولات هنا، ناد مثل هذا معتاد على خوض مباريات كبيرة”.

وأردف: “أستطيع أن أؤكد لكم أن ابني (أرنولد) سيلعب يوم الأحد، وآمل أن يقدم نفس الأداء الذي قدمه في النصف الأول من الموسم، فقد رأيتم مدى رغبته في التواجد هنا والفوز هنا”.

وعن معاناة روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، قال سلوت: “كل مدرب لديه تعاطف مع المدربين الآخرين لأننا جميعا نعلم مدى صعوبة هذه الوظيفة، هناك الكثير من الضغوط لكننا نحب هذه الوظيفة وإلا لما كنا لنقوم بها”.

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