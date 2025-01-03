أحياء الإسكندرية تواصل تطهير الشنايش تحسبا لسقوط الأمطار

واصلت أحياء محافظة الإسكندرية اليوم، تواجدها في كافة الميادين والشوارع العامة لتطهير الشنايش والمطابق للأمطار تحسبا لهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي تداعيات للنوات والأمطار.

كما تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حى شرق بالإسكندرية تواجد العاملين بالحي بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى لتطهير وصيانة والمطابق والشنايش الأمطار.

وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والأزمات والكوارث وصرف صحي غرب وشركة نهضة مصر

وأكدت رئيسة الحي رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والنوات وبنطاق الحي.

على الجانب الآخر، قام اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بجولة تفقدية خلال النوة الحالية؛ لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها وأعمال الطوارئ في المحافظة.

تفقد اللواء "محمود نافع" موقع إنشاء خط طرد محطة رفع طلعت مصطفى إلى محطة الكيلو 21، وتابع الأعمال الجارية بالمشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني للمشروع لضمان تحسين شبكة الصرف الصحي واستيعاب تصرفات المياه بشكل أفضل.

وتفقد غرفتي الصرف وبيارة محور التعمير، وأطلع على جاهزيتهما لاستقبال كميات الأمطار الناتجة عن النوة، موجهًا الفرق الفنية بسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه لضمان انسيابية الحركة المرورية.

واختتم "نافع" جولته بزيارة محطة الكيلو 21، حيث تأكد من جاهزية المحطة لاستيعاب التصرفات المتزايدة خلال النوة، ووجه بضرورة تكثيف فرق الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

وأكد "نافع" خلال الجولة أهمية التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية لضمان توفير أقصى درجات الأمان للمواطنين خلال موسم الأمطار

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