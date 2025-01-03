الجمعة 03 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يدعم بعثة الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

محمود الخطيب
محمود الخطيب

 حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل هاتفيا مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، والذي يترأس بعثة فريق الكرة فى الجزائر من أجل تدعيم فريق الكرة قبل مباراة شباب بلوزداد المرتقبة اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الجمعة، على ملعب 5 جويلية فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة 

 ويحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره  شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة المقرر أن تجمع الفريقين اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر يناير الجاري في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

 

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

 كما أعلنت القناة الجزائرية الأولى نقل المباراة الأهلي وشباب بلوزداد على الهواء مباشرة.

تردد القناة الأرضية الجزائرية "Programme National" عبر قمر نايل سات كالآتي: 

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي 

الترميز: 27500

وقرر الاتحاد الأفريقي إسناد المباراة لطاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو وعبد الرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبد القادر مبارك (حكم رابع).

ترتيب مجموعة الأهلي

ونجح الأهلي في اعتلاء صدارة  ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد أورلاندو بيراتس في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرًا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلى أمام شباب بلوزداد الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري

مواد متعلقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة شباب بلوزداد الجزائري

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب 5 جويلية
ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من التجشؤ المتكرر: علامة للإصابة بهذا المرض

أحمد سيد زيزو يتعرض لحادث سير

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

3 قرارات جمهورية وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والأوقاف والمالية

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

الطماطم بـ 5 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

استخراج لمبة ريموت من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بنها التخصصي للأطفال

سجين يحتجز رهائن في سجن فرنسي تحت تهديد السلاح

منوعات

المزيد

صادرات الكهرباء الفرنسية تسجل مستويات قياسية

من الهواية إلى الاحتراف، سارة إسماعيل تعلمت الكروشيه من الفيديوهات (فيديو)

دراسة تكشف تأثير توقيت الوجبات على صحة الجسم وزيادة الوزن

علماء: الحيتان الصائبة الجنوبية كائنات معمرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 3-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 77 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3 يناير 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3 يناير 2025

أسعار الفاكهة اليوم، البرتقال يبدأ من 7 جنيهات بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم فصل التوأمين الملتصقين عند دفنهما في حالة موتهما معًا

من خواطر الشعراوي، الفرق بين متشابهات القرآن في سورة البقرة (فيديو)

متاع الدنيا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة لقمان

المزيد
الجريدة الرسمية