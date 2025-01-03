الجمعة 03 يناير 2025
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سياسة

زراعة الشيوخ تناقش تأثير التغييرات المناخية الأسبوع المقبل

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، فيتو

تناقش لجنة الزراعة والرى بـمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، عدد من التقارير والموضوعات.

تأثير التغيرات المناخية 

حيث تناقش اللجنة موضوع تأثير التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والري، وذلك بحضور مسئولي الحكومة المختصين.

كما تناقش اللجنة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزى بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.

تغطية ترعة سبك الضحاك

وتناقش أيضا تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك مركز الباجور - محافظة المنوفية.

ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة من المناقشة المقدمة من الأعضاء والموجهة إلى الحكومة، بحضور وزيرا البترول والثروة المعدنية والثقافة.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.

كما يناقش الشيوخ طلب النائبة نهى أحمد زكى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.


تطوير قصور الثقافة 

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة طلب النائبة دينا هلالي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن  البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة.

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ طلب النائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية.

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البترول والثروة المعدنية الاقتراح برغبة التغييرات المناخية التغيرات المناخية تأثير التغيرات المناخية عبد الوهاب عبد الرازق

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