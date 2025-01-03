الجمعة 03 يناير 2025
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رياضة

مدرب الأرسنال يؤكد جاهزية هافرتز لمباراة برايتون

أرتيتا
أرتيتا

أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، جاهزية كاي هافرتز مهاجم فريقه للمباراة المرتقبة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب هافرتز، الذي سجل هدفا في فوز أرسنال 1-0 على إبسويتش تاون الأسبوع الماضي، عن انتصار الفريق 3-1 خارج ملعبه على برينتفورد بسبب عدوى فيروسية أصابت العديد من لاعبي "الجانرز".


وردا على سؤال عما إذا كان هافرتز سيتوجه مع الفريق لملعب برايتون قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعم، أعتقد ذلك، سيتعافى اللاعبون من المرض، وسيتدربون اليوم وفي حال جاهزيتهم سيشاركون".

 

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب، بقوله: "يتعيّن علينا أن نظهر بنفس المستوى من الثبات وأكثر من الموسم الماضي".

 

جدير بالذكر أن أرسنال جمع 39 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط خلف ليفربول المتصدر، الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

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أرتيتا الارسنال أرسنال ضد برايتون

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