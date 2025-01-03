الجمعة 03 يناير 2025
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ثقافة وفنون

فريق مسلسل "قهوة المحطة" يدخل محطة مصر لبدء تصوير العمل

هالة صدقي
هالة صدقي

تبدأ أسرة مسلسل قهوة المحطة تصوير أحداث العمل الأسبوع المقبل داخل أحد مقاهي محطة مصر، على أن يستمر التصوير لما يقرب من أسبوع وتنتقل بعدها أسرة العمل لمدينة الإنتاج الإعلامي.

والمشاهد التي يتم تصويرها ستجمع كل من هالة صدقي والفنان رياض الخولي.

مسلسل قهوة المحطة 

والمسلسل من تأليف الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، لتكون بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي يشارك في بطولته أحمد خالد صالح وأحمد غزي وبيومي فؤاد وانتصار، وإنتاج شركة سينرجي التي تعمل على استكمال باقي أبطال العمل الذين سيعلن عنهم في الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل قهوة المحطة 

والمسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في ١٥ حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات.

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