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أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 3-1-2025 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة الدقهلية، ثباتا في الأسعار، اليوم الجمعة، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتستعرض “فيتو” أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة الدقهلية.

أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:

موز بلدى 20 جنيها

خوخ 130 جنيها

كريز سورى 170 جنيها

أسعار المانجو

مانجو سكرى بلدى 25 جنيها

مانجو صديقه 35 جنيها

مانجو جولك 25 جنيها

مانجو عويسي 70 جنيها

مانجو سكرى إسمعلاوى 50 جنيها

مانجو سكرى فاخر 35 جنيها

مانجو زبده. 25 جنيها

برقوق سكرى 40 جنيها

تين بلدى 35 جنيها

بلح سيوة 70 جنيها

شهد عراقي 20 جنيها

بطيخ أصفر منجاوى 30 جنيها للكيلو

 

كوز عسل 20 جنيها

بطيخ كبيرة 120 جنيها

خوخ سكرى فاخر 50 جنيها

خوخ بلدى فاخر 50 جنيها

برتقال بلدى قطيع 20 جنيها

كنتالوب عرايشي 20 جنيه

كيوى ايطالي 150 جنيها

كيوى ايرانى 200 جنيه

افوكادو كيني 200 جنيه

أناناس سكرى 150 جنيها

أسعار التفاح

تفاح بلدى فاخر 50 جنيها

تفاح سكرى إيطالي 75 جنيها

تفاح أصفر إيطالي 75 جنيها

تفاح أحمر سورى 100 جنيه

تفاح أصفر سورى 100 جنيه

تفاح بولندى 65 جنيها

تفاح لبنانى أحمر 65 جنيه

تفاح أخضر (دايت) 150 جنيها

أسعار العنب

عنب أسود 50 جنيها

عنب بناتى أحمر 50 جنيها

عنب بناتى أبيض 50 جنيها

عنب رد أحمر 25 جنيها

 

أسعار الفاكهة بسوق الجملة اليوم

  • تراوح سعر كيلو  البرتقال البلدى من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7  جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق
  • تراوح سعر يوسفي من 6 إلى 16 جنيهًا
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 110 جنيهات.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  •  
  • اسعار البلح في الاسواق
  1. تراوح سعر بلح أم الفراخ من 8 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح رملي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 75 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر بلح بنت عيشه من 12 إلى 16 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ثلاجة من 12 إلى 16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر الفراولة من 15 إلى 27 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 10 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 70 جنيهًا.

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