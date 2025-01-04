القاتل الصامت ينهي حياة عامل وزوجته وابنتهما داخل شقتهم بحلوان.. الجيران: أبلغنا الشرطة لما شمينا رائحة الغاز وما لحقناش ننقذهم.. وأصدقاء سيد كانوا السبب في نجاته من الموت

"في يوم مليء بالبرودة لم تتوقع أسرة مكونة من رجل وزوجته وابنته أن يكونوا ضحايا لتسريب غاز داخل شقتهم”.

هنا في منطقة حلوان، وتحديدًا في منطقة عرب غنيم، ذهبت الأسرة إلى الفراش واستلقوا في نومهم العميق من شدة البرودة، ولكن الكارثة حلت عليهم عندما حدث تسريب غاز داخل شقتهم.

في البداية لم تشعر الأسرة بتسريب الغاز، حتى استيقظ الأب الذي يبلغ من العمر 50 عامًا على رائحة الغاز التي كادت أن تقطع أنفاسه، حاول بكل الطرق أن ينقذ أسرته ولكن تسريب الغاز ملأ أرجاء الشقة.

بخطوات ثقيلة ترجل الأب نحو زوجته في محاولة منه لإيقاظها فلم تستجب، ومع محاولات عديدة فشل الأب في إنقاذ أسرته، وبعدها هرول نحو الباب بعد أن حبس أنفاسه الأخيرة لمحاولة إنقاذ أسرته، وأثناء ذلك وقع الأب من شدة تسريب الغاز التي أنهت حياة الأسرة بأكملها.

لحظات قليلة، وامتلأ العقار بالغاز حتى هرول الأهالي إلى مكان الرائحة وقاموا بدفع الباب بشدة لإنقاذ الأسرة ولكن الأسرة لفظت أنفاسها الاخيرة نتيجة تسريب الغاز داخل الشقة.

الأهالي سرعان ما أبلغوا وحدة مباحث قسم شرطة حلوان التي حضرت وكشفت التفاصيل عن تلك الواقعة حيث لقى شخص وزوجته وابنته في جنوب القاهرة مصرعهم جراء تسرب غاز داخل شقتهم بمنطقة عرب غنيم بحلوان في القاهرة.

محرر “فيتو” انتقل إلى مكان الواقعة للاستماع إلى شهود العيان والناجي الوحيد في الحادثة، وتبين أنه طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما توفي باقي أفراد الأسرة والمكونة من 3 أشخاص داخل شقتهم بمنطقة عرب غنيم.

وقال الطفل سيد، إنه خرج من المنزل قبل وقوع الحادثة بحوالي ساعة تقريبا، لقضاء بعض الوقت مع أصدقائه بالمنطقة، ولم يكن هناك أي شيء غير طبيعي بالمكان.

وتابع الطفل سيد، أنه تلقى الصدمة عندما عاد إلى المنزل، ولم يخرج أحد من الشقة.

ووفق جيران ضحايا، فإن الحادث وقع بشكل مفاجئ، حيث اكتشفوا الكارثة بعد انبعاث رائحة غاز قوية من داخل الشقة.

التحقيقات الأولية تكشف سبب الحادث

وفقًا للتحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن، تبين أن الحادث نتج عن تسرب غاز من سخان المياه أثناء تشغيله، مما أدى إلى انتشار الغاز في أرجاء المنزل. الرجل، الذي يعمل موظفًا في إحدى الشركات الخاصة، كان يعيش حياة هادئة مع زوجته وابنتهما الوحيدة، وهي طالبة متفوقة في المرحلة الثانوية. للأسف، لم يدرك أي منهم الخطر الكامن داخل المنزل في الوقت المناسب، ليلقوا حتفهم اختناقًا أثناء وجودهم في غرف النوم.

المأساة تركت أثرًا عميقًا في نفوس الجيران وأقارب الضحايا، حيث عبروا عن صدمتهم وحزنهم البالغ لهذه النهاية المؤلمة، أحد الجيران أوضح أن الرجل كان معروفًا بحسن أخلاقه وتعامله الطيب مع الجميع، بينما كانت الزوجة مثالًا للالتزام والاهتمام برعاية ابنتها. الفتاة، التي كانت الأمل الوحيد لوالديها، عُرفت بتفوقها الدراسي وأحلامها الكبيرة، ولكن القدر شاء أن يكتب لهذه الأسرة نهاية مأساوية في لحظة واحدة.

مصرع أسرة داخل شقتهم بمنطقة حلوان

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بوفاة عدد من الأشخاص داخل شقة سكنية فى حلوان.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وتبين وجود تسرب غاز في الشقة وتمت تحديد مصدر الغاز، وإغلاقه، وتم نقل أب وأم ونجلتهم متوفين إلى المستشفى.

وقام رجال المباحث، بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية أو عدم وجود شبهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

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