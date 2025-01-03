ضبط مندوب مبيعات يدير مخزنًا للاتجار فى الألعاب النارية بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط مندوب مبيعات بالشرقية لقيامه بإدارة مخزن للاتجار فى الألعاب النارية وبحوزته كمية من الألعاب النارية بقصد الإتجار.

ضبط مندوب مبيعات يدير مخزن للاتجار فى الألعاب النارية بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس؛ بإدارة مخزن بدون ترخيص للاتجار فى الألعاب النارية بدائرة القسم.



ضبط مندوب مبيعات يدير مخزن للاتجار فى الألعاب النارية بالشرقية

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالمخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وبحوزته (قرابة 23 ألف قطعة ألعاب نارية).



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالألعاب النارية.

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