ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على مسجلين خطر يتعاطيان المخدرات وبث مقطع فيديو على الفيس بوك أثناء التعاطي بالقليوبية.

مسجلان خطر يتعاطيان المخدرات ويبثان مقطع فيديو على الفيس بوك يقود الشرطة لضبطهما

تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصين أثناء سيرهما فى حالة عدم إتزان بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بشبرا الخيمة بالقليوبية) وبحوزتهما (كمية من المواد المخدرة)، وأقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى، وأنهما كانا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء إلتقاط ذلك المقطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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