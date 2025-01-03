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رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس وميلان بكأس السوبر الإيطالي

يوفنتوس،فيتو
يوفنتوس،فيتو

كاس السوبر الإيطالي، يلتقي فريق يوفنتوس، نظيره ميلان، اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام ميلان

حراسة المرمى: ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع: نيكولو سافونا، فيديريكو جاتي، بيير كالولو كياتينجوا، وستون ماكيني.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، كيفرين تورام، تيون كوبمينيرز، فرانسيسكو كونسيساو.

الهجوم: صامويل مبانجولا، دوسان فلاهوفيتش.

التشكيل المتوقع للميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: مايك مينيان.
خط الدفاع: إيمرسون رويال، ماتيا غابيا، مالك ثياو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط الدفاعي: يوسف فوفانا، توماسو تيراشيانو.

خط الوسط الهجومي: صامويل تشوكويزي، تين كوبمينيريس، إيميليانو خيمينيز.

في الهجوم: ألفارو موراتا.

وجدير بالذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيضرب موعدا في المباراة النهائية مع إنتر ميلان، يوم الإثنين المقبل على ملعب "المملكة أرينا"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.


 

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم في كأس السوبر الإيطالي


تُذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 وقناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

ويعلق عبدالله الحربي ومحمد حسين، على أحداث مباراة الليلة من خلال قناة SSC EXTRA 1.

بينما يعلق محمد الشامسي، على أحداث مباراة الليلة من خلال قناة أبوظبي الرياضية 1 بريميوم.

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